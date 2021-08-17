شؤون فلسطينية

العطاري: تنمية القطاع الزراعي في محافظة أريحا والأغوار على سلم أولويات الحكومة

العطاري: تنمية القطاع الزراعي في محافظة أريحا والأغوار على سلم أولويات الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الزراعة، رياض العطاري، إن تنمية القطاع الزراعي في محافظة أريحا والأغوار على سلم أولويات الحكومة، خاصة محصول التمور الذي يعد أحد المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار العطاري، خلال تفقده ووفد من الوزارة، اليوم الثلاثاء، محصول التمور وآلية تقدير الإنتاج من قبل طواقم وزارة الزراعة واللجنة المختصة في المحافظة، إلى الجهد المتواصل من قبل الحكومة والمستثمرين بهدف تنمية هذا القطاع الواعد والمهم.

وأكد أهمية ضبط الأسواق وحماية المنتج الفلسطيني، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة الإنتاج من خلال دراسة ووضع آليات تسويقية من قبل جمعية مزارعي التمور في أريحا، والعمل على تنميتها وتطويرها.

بدوره، أشاد محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل بالجهود المبذولة من قبل الحكومة بهدف تنمية وتطوير القطاع الزراعي في المحافظة، رغم كل المعيقات التي يضعها الاحتلال.

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