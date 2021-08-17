شاهد: لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي يشغل طائرات بدون طيار لمهمة بيئية

قال الصحفي الإسرائيلي، أهارون رابينوفيتش، إنه لأول مرة، تشارك طائرة "شمشون" سوبر هركيوليز الضخمة، في إخماد الحرائق في جبال القدس، والتي تحمل 18 ألف لتر من مثبطات اللهب.

وأضافت: بأن من بين الطائرات استخدم طراز "هيرمس 450" المصنعة من قبل "إلبيط معرخوت"، للمساعدة في تحديد مواقع الحرائق، وهذه الطائرة يتم تشغيلها بواسطة "السرب 161".

من جهتها، أفادت (القناة 12)، بأنه أيضاً لأول مرة

من جهتها، أفادت (القناة 12)، بأنه أيضاً لأول مرة يقوم الجيش الإسرائيلي بتشغيل طائرات بدون طيار لمهمة بيئية تتعلق بالأمن الداخلي في داخل إسرائيل.

وتواصل 150 طاقمًا من المطافئ، مساعيها لإخماد ما تبقى من مراكز للنيران في الحرائق الهائلة التي اجتاحت جبال القدس.





وتستعين هذه القوات بسلاح الجو وبرجال من المطافئ الفلسطينية وأفراد من سلطة الطبيعة والحدائق والصندوق الدائم لإسرائيل.





وقد أتت النيران على حوالي 25 ألف دونم من الحرش الطبيعي والغابات.











