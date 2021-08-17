دولي

شاهد بالفيديو: هذا ما تبقى من الوجود الأمريكي في أفغانستان

شاهد بالفيديو: هذا ما تبقى من الوجود الأمريكي في أفغانستان
دبابات أمريكية في أفغانستان
رام الله - دنيا الوطن
بثت قناة (سي إن إن) الأمريكية، تقريراً بعنوان "هذا ما تبقى من الوجود الأمريكي في أفغانستان".

يأتي ذلك بعد أيام قليلة فقط من سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، وعلى البلاد، إثر هروب الرئيس أشرف غني إلى طاجكستان. 

وتقول مراسلة (سي إن إن)، في التقرير، إن "الهياكل العظمية المجوفة للقواعد العسكرية المترامية الأطراف الخاضعة الآن لسيطرة طالبان"، مشيرة إلى أنه "سابقاً كان هناك المئات من قوات الناتو والقوات الأمريكية في منطقة غزنة، فيما غادر آخر الأمريكيين قبل بضعة أعوام، ولا تزال ذاكرتهم تحوم كالأشباح". 

لقد وصلنا إلى مقر أمريكي آخر ويمكنني بالفعل رؤية عدد كبير من المركبات العسكرية هناك 

وبحسب طالبان، فإن "القوات الأفغانية قبل ثلاثة أسابيع تركت أسلحة وذخائر وغيرها الكثير".

ويقول أحد مقاتلي طالبان: "لقد هاجمنا القواعد الأمريكية مرات عديدة عندما كانت أمريكا هنا كنا نستخدم مركبات مفخخة، كان لدى الأمريكيين مروحياتهم وأسلحتهم ودباباتهم على الأرض ونحن المجاهدين قاومنا جيداً".

وأعرب عن اعتقاده بأن "المجاهدين سينتصرون في يوم من الأيام وأن الشريعة الإسلامية لن تأتي فقط إلى أفغانستان بل العالم كله"، مشيراً "نحن لسنا في عجلة نعتقد أنه سيأتي ذات يوم لن ينتهي الجهاد حتى اليوم الأخير".


 


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