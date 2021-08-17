دولي

طالبان تكشف عن موقفها بشأن المرأة واستخدام أراضي أفغانستان ضد دول أخرى

طالبان تكشف عن موقفها بشأن المرأة واستخدام أراضي أفغانستان ضد دول أخرى
امرأة أفغانية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت حركة طالبان اليوم الثلاثاء، عن منهجها بشأن التعامل مع المرأة، بالإضافة إلى موقفها من أي تهديد يمكن أن يحدث لدول أخرى.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأفغانية، كابول، إن "الإمارة الإسلامية تتعهد بمنح المرأة حقوقها التي منحتها لها الشريعة والقانون".

وأضاف: أن للمرأة الحق في التعليم وممارسة أي عمل إداري في أفغانستان، مشيراً إلى أننا "نقدر دور المرأة في المجتمع ونؤمن بأن لها دوراً في بناء بلدنا".

وشدد المتحدث باسم طالبان، على أن الحركة ملتزمة بالمحافظة على حقوق المرأة "حسب قيمنا"، و"سيكون هناك حضور نشط للمرأة الأفغانية"، وفق تعبيره.

وتابع ذبيح الله مجاهد، بأننا "نتعهد بأن لا تستخدم الأراضي الأفغانية منطلقا لتهديد الدول الأخرى"، قائلا: "نطمئن العالم وخاصة الولايات المتحدة بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد الآخرين".

أخبار ذات صلة

شاهد: مشاهد جوية للفوضى في مطار كابول قبل سيطرة طالبان

شاهد: مشاهد جوية للفوضى في مطار كابول قبل سيطرة طالبان

بايدن: لا يمكن أن ندخل في حرب بدلاً عن الجيش الأفغاني

بايدن: لا يمكن أن ندخل في حرب بدلاً عن الجيش الأفغاني

إقالة وزيرة الصحة في سريلانكا لاستخدامها السحر في علاج &#34;كورونا&#34;

إقالة وزيرة الصحة في سريلانكا لاستخدامها السحر في علاج "كورونا"

&#34;كورونا&#34; عالميًا تُسجِّل 4 مليون و384 ألف وفاة وأكثر من 208 مليون إصابة

"كورونا" عالميًا تُسجِّل 4 مليون و384 ألف وفاة وأكثر من 208 مليون إصابة

بعد فراره.. أي يتواجد الرئيس الأفغاني؟

بعد فراره.. أي يتواجد الرئيس الأفغاني؟

صحيفة: القوات الأمريكية قتلت مسلحين بمطار كابل

صحيفة: القوات الأمريكية قتلت مسلحين بمطار كابل

شاهد: السيول تجتاح بلدات تركية وتقتل 70 شخصاً

شاهد: السيول تجتاح بلدات تركية وتقتل 70 شخصاً

ترامب يدعو بايدن للاستقالة: ما فعلته في أفغانستان عار

ترامب يدعو بايدن للاستقالة: ما فعلته في أفغانستان عار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأحمد يطلع السفير التونسي على الأوضاع في فلسطين

الأحمد يطلع السفير التونسي على الأوضاع في فلسطين

نادي الأسير: قوات القمع تنكل بـ(36) أسيرًا بسجن (مجدو) وتنقلهم للزنازين

نادي الأسير: قوات القمع تنكل بـ(36) أسيرًا بسجن (مجدو) وتنقلهم للزنازين

غزة: جمعية الهلال الأحمر تعقد اجتماعًا لمكتبها التنفيذي بكامل أعضائه

غزة: جمعية الهلال الأحمر تعقد اجتماعًا لمكتبها التنفيذي بكامل أعضائه

الرئيس عباس: يجب العودة لعملية سياسية تنهي الاحتلال للأراضي الفلسطينية

الرئيس عباس: يجب العودة لعملية سياسية تنهي الاحتلال للأراضي الفلسطينية

(كشف جديد).. الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

(كشف جديد).. الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

جنين: مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على طفل من سيلة الظهر

جنين: مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على طفل من سيلة الظهر

الاحتلال يهدم حضانة أطفال في القدس ومنزلا في نابلس

الاحتلال يهدم حضانة أطفال في القدس ومنزلا في نابلس

الرئاسة الفلسطينية تعقب على الأحداث الأخيرة في أفغانستان

الرئاسة الفلسطينية تعقب على الأحداث الأخيرة في أفغانستان

منوعات

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بانفعالها و بكائها بحرقة بكلامها الجريء

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بانفعالها و بكائها بحرقة بكلامها الجريء

شاهد أول ظهور لعلي ربيع بعد زواجه بالسر

شاهد أول ظهور لعلي ربيع بعد زواجه بالسر

مهووس بنوال الزغبي يجني ثروة ضخمة منها

مهووس بنوال الزغبي يجني ثروة ضخمة منها

ما حقيقة حمل هنا الزاهد؟

ما حقيقة حمل هنا الزاهد؟

شاهد: والدة حلا الترك تهاجم جمهورها لهذا السبب

شاهد: والدة حلا الترك تهاجم جمهورها لهذا السبب

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبد العزيز بعد سفرها لسويسرا؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبد العزيز بعد سفرها لسويسرا؟

شاهد كيف رد أحمد حلمي على ظهور نفس السيارة في ثلاثة من أفلامه

شاهد كيف رد أحمد حلمي على ظهور نفس السيارة في ثلاثة من أفلامه

شاهد: هالة صدقي تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة أصولها الفلسطينية

شاهد: هالة صدقي تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة أصولها الفلسطينية

شاهد: أول ردّ من عمرو دياب حول إطلاق قنابل غاز في حفله

شاهد: أول ردّ من عمرو دياب حول إطلاق قنابل غاز في حفله

بعد وفاتها.. الكشف عن سرّ جديد صادم حصل مع دلال عبد العزيز

بعد وفاتها.. الكشف عن سرّ جديد صادم حصل مع دلال عبد العزيز

عربي

الرئيس اللبناني: لن أستقيل وتشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام

الرئيس اللبناني: لن أستقيل وتشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام

أبو الغيط: نشكر اليابان على دعمها المستمر لوكالة (أونروا) وللمساعدات الإنسانية للفلسطينيين

أبو الغيط: نشكر اليابان على دعمها المستمر لوكالة (أونروا) وللمساعدات الإنسانية للفلسطينيين

وزير الدفاع العراقي يهدد بقتل شقيقه

وزير الدفاع العراقي يهدد بقتل شقيقه

وفد أميركي يطلب لقاء الغنوشي

وفد أميركي يطلب لقاء الغنوشي