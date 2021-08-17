طالبان تكشف عن موقفها بشأن المرأة واستخدام أراضي أفغانستان ضد دول أخرى





وأضاف: أن للمرأة الحق في التعليم وممارسة أي عمل إداري في أفغانستان، مشيراً إلى أننا "نقدر دور المرأة في المجتمع ونؤمن بأن لها دوراً في بناء بلدنا".





وشدد المتحدث باسم طالبان، على أن الحركة ملتزمة بالمحافظة على حقوق المرأة "حسب قيمنا"، و"سيكون هناك حضور نشط للمرأة الأفغانية"، وفق تعبيره.





وتابع ذبيح الله مجاهد، بأننا "نتعهد بأن لا تستخدم الأراضي الأفغانية منطلقا لتهديد الدول الأخرى"، قائلا: "نطمئن العالم وخاصة الولايات المتحدة بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد الآخرين".

رام الله - دنيا الوطنكشفت حركة طالبان اليوم الثلاثاء، عن منهجها بشأن التعامل مع المرأة، بالإضافة إلى موقفها من أي تهديد يمكن أن يحدث لدول أخرى.وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأفغانية، كابول، إن "الإمارة الإسلامية تتعهد بمنح المرأة حقوقها التي منحتها لها الشريعة والقانون".