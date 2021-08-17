العبادلة: الموجة الثالثة لفيروس (كورونا) بدأت فعليًا منذ حوالي أسبوعين وهذا موعد ذروتها

رام الله - دنيا الوطنقال مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة، بغزة، د. رامي العبادلة، اليوم الثلاثاء، إن الموجة الثالثة لفيروس (كورونا) بدأت فعليًا منذ حوالي أسبوعين.وأضاف في تصريح لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، بأننا "نتوقع أن تكون زيادة فعلية بعدد الإصابات خلال الأسابيع القادمة، الذروة ستكون في منتصف شهر أيلو/سبتمبر القادم".وقال العبادلة إن الوزارة لا تتحكم بعدد الأشخاص الذين يتم أخذ المسحات اليومية منهم، مشيراً إلى أن منْ يتم أخذ المسحات منهم هم الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية ويتوجهون للمراكز الصحية والمشافي لتلقي العلاج.وتابع: مدير دائرة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، بغزة: "منذ منتصف الموجة الثانية أخذ مسحات للأشخاص الذين يتقدمون بشكوى صحية فيها جزء من أعراض (كورونا) ويتوجهون لمراكز الرعاية الأولية ومراكز الفرز التنفسي الموجودة في المستشفيات، وتم إلغاء نظام أخذ مسحات من المخالطين".وشدد على أن معدل الإصابات قبل شهر يختلف عما هو الآن، حيث كانت نسبة الإصابات من إجمالي الفحوصات قرابة 10%، ومنذ أسبوعين ارتفع معدل الإصابات، ونسبة الإصابات من إجمالي الأشخاص الذين يشتكون من أعراض أصبحت أكبر.وقال العبادلة، أن ما بين الموجة الأولى والثانية كان هناك نسبة التزام من المواطنين تُقدر بـ25%، مشيراً إلى أن عدد الذين تلقوا التطعيم لا يتجاوز %10، ولهذا الأمر معطياته الصحية.وأردف: قبل شهر من الآن كان هناك 19 حالة في المستشفيات ما بين خطيرة وحرجة، أما الآن هناك 63 حالة ما بين خطيرة وحرجة.