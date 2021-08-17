الأحمد يطلع السفير التونسي على الأوضاع في فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبل عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، سعدة الحبيب بن فرح سفير جمهورية تونس لدى دولة فلسطين اليوم الثلاثاء.وعبر السفير التونسي عن شكر و تقدير الشعب التونسي الشقيق لموقف الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة التي تواجه تونس وخاصة الهدية الأخيرة من فلسطين الخاصة بالأجهزة الطبية لمكافحة وباء (كورونا) والتي تعبر عن التلاحم الأخوي الفلسطيني التونسي.وقد عبر الأحمد عن وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب تونس وخاصة الإجراءات الأخيرة التي قررها الرئيس التونسي قيس سعيد من أجل مواجهة المخاطر التي تتعرض لها تونس وتمس أمنها واستقرارها وتساعد الشعب التونسي الشقيق في مسيرة التطور الديمقراطي والتقدم و دعم مسيرة البناء والتنمية.كما أطلع الأحمد السفير على الأوضاع في فلسطين وما يتعرض له من عدوان متواصل من جانب الاحتلال الإسرائيلي من أعمال قتل وإرهاب واستيطان.