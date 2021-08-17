"المنظمات الأهلية": اقتحام جمعية الرواد جريمة جديدة للاحتلال وإمعان باستهداف العمل الأهلي

رام الله - دنيا الوطنتجدد شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية للتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق العمل الأهلي الفلسطيني ضمن حرب مفتوحه تشنها بضراوة بهدف وقف البرامج، والأنشطة التي تقوم بها المؤسسات الاهلية خصوصا في المناطق المهمشة، والمناطق "ج" والقدس المحتلة .وتستنكر الشبكة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذه الحملة المنظمة والممنهجة التي كان اخرها اقتحام الاحتلال للمقر العام لجمعية الرواد للثقافة والفنون، ومركز الرواد للتدريب المهني في مخيم عايدة في بيت لحم فجر الاثنين بعد تحطيم أبواب المقر، والعبث بمحتوياته، وتخريب الملفات، والأجهزة المختلفة في حادثة هي ليست الأولى من نوعها بحق الجمعية احدى المؤسسات الأعضاء في الشبكة وتقوم بعملها بشكل علني في مجال الثقافة والفنون .وترى الشبكة في هذا الاقتحام امعان في ذات السلوك الاجرامي بحق العمل الأهلي الفلسطيني وتضيق مساحة عمله في اطار حملة واسعة النطاق على المستوى الدولي لمحاصرة مصادر تمويله العمل، ومنعه من العمل مع الأوساط الأكثر حاجة في المجتمع الفلسطيني، وتؤكد الشبكة ان هذه الممارسات لن تحد من قدرة المؤسسات، والقطاعات المختلفة للشبكة من القيام بدورها، وواجبها تجاه المجتمع الفلسطيني انطلاقا من رسالتها التي تأسست من اجلها وهي ستواصل عملها بالرغم من هذه الاعتداءات بحقها.