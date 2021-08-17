مجدي ضهير يتحدث عن الضامن الرئيس لتأمين استمرار العام الدراسي الجديد





وأضاف في تصريح أبرزته وزارة الصحة، أنه في ضوء المعطيات والمؤشرات الصحية في محيط قطاع غزة والزيادة المضطردة في عدد الإصابات داخل القطاع، يتوجب على الجميع التحلي بأقصى درجات الالتزام بالإجراءات الصحية في المدارس وداخل الغرف الصفية وتجنب التجمعات داخل وخارج المدرسة وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات وتجنب استخدام مصادر مياه الشرب المشتركة وغسل الأيدي والحفاظ على نظافة الأدوات الشخصية .





كما وأكد ضهير أن وزارة الصحة ماضية في متابعة وتقييم إنفاذ تلك الإجراءات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان سير العملية التعليمية بشكلها الوجاهي في أجواء صحية مناسبة، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برامج التطعيم ضد الفيروس خاصة للكادر التدريسي والطلبة من هم فوق (18 عاماً).





وهنأ ضهير الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد متمنيا لهم التوفيق والنجاح .

رام الله - دنيا الوطنشدد نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة، د. مجدي ضهير، على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والسلامة الصحية في مواجهة فيروس (كوفيد-19)، معتبراً إياها الضامن الرئيس لتأمين استمرار العام الدراسي الجديد.