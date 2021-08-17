شاهد: السلطة ترسل رجال ومركبات إطفاء لمساعدة إسرائيل وغانتس يعلق

وكان ايلور ليفي، مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت) قال إن السلطة الفلسطينية، عرضت على إسرائيل المساعدة في إخماد الحرائق المندلعة في جبال القدس، لافتا إلى أنه تم قبول العرض.





وأكد ليفي، أن السلطة الفلسطينية أرسلت 20 رجل إطفاء وأربع مركبات إطفاء، منوها في الوقت ذاته أنهم سيبدؤون في الانضمام الى جهود الإطفاء جنباً الى جنب مع رجال الإطفاء الإسرائيليين.



