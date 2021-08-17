شاهد: السلطة ترسل رجال ومركبات إطفاء لمساعدة إسرائيل وغانتس يعلق
علّق وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، على مبادرة الرئيس محمود عباس، إرسال رجال إطفاء فلسطينيين لمساعدة إسرائيل على إطفاء الحرائق الكبيرة التي تشهدها في محيط مدينة القدس.
وقال غانتس في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):
"أود أن أشكر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على مبادرته بإرسال رجال إطفاء جاءوا لمساعدة إسرائيل في إخماد الحرائق هذا اليوم".
"أود أن أشكر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على مبادرته بإرسال رجال إطفاء جاءوا لمساعدة إسرائيل في إخماد الحرائق هذا اليوم".
وأضاف: بأن "المسؤولية المتبادلة وإنقاذ الأرواح مصلحة مشتركة لنا جميعاً"، وفق تعبيره.
وكان ايلور ليفي، مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت) قال إن السلطة الفلسطينية، عرضت على إسرائيل المساعدة في إخماد الحرائق المندلعة في جبال القدس، لافتا إلى أنه تم قبول العرض.
وأكد ليفي، أن السلطة الفلسطينية أرسلت 20 رجل إطفاء وأربع مركبات إطفاء، منوها في الوقت ذاته أنهم سيبدؤون في الانضمام الى جهود الإطفاء جنباً الى جنب مع رجال الإطفاء الإسرائيليين.
وتجدد اندلاع الحرائق في جبال القدس، لليوم الثالث على التوالي، حيث انصابت ما يقارب 25 ألف دونم، فيما تحاول فرق الإطفاء الإٍسرائيلية، السيطرة عليها ولكنها فشلت في ذلك حتى اللحظة.
التعليقات