شؤون فلسطينية

وزير الخارجية يدعو اليابان للاعتراف بدولة فلسطين

وزير الخارجية يدعو اليابان للاعتراف بدولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اليابان للاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة في مدينة رام الله، حيث بحث الوزيران سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وثمّن المالكي دور حكومة اليابان وشعبها على دعمهم الدائم والمستمر لشعبنا والحكومة الفلسطينية من خلال المشاريع التنموية، ودعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها المساعدات التي قدمتها اليابان مؤخراً في مواجهة وباء (كورونا)، والتخفيف من آثاره الصحية والإنسانية والاقتصادية، وبالدعم الياباني لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأثنى المالكي على مبادرة السلام والازدهار اليابانية، والتطور الحاصل في مدينة أريحا الصناعية الزراعية (JAIP) باعتبارها إحدى أهم ركائز هذه المبادرة، كما وأعرب عن تقديره للجهود اليابانية من خلال مؤتمر دول شرق آسيا لدعم التنمية في دولة فلسطين (سيباد).

من جانب آخر، وضع المالكي، نظيره الياباني في صورة آخر التطورات السياسية على الأرض والانتهاكات الإسرائيلية من بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ومصادرة أراضي المواطنين، والتهجير القسري للمواطنين في الشيخ جراح وسلوان وغيرها من المدن والبلدات الفلسطينية، ومحاولات سلطة الاحتلال تغيير الوضع القائم في القدس.

وطالب المالكي اليابان بالضغط على إسرائيل لاحترام الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، والعمل على مساعدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل إيجاد بيئة مناسبة لإحياء عملية السلام ومناخات مواتية لإطلاق المفاوضات برعاية دولية، مشيراً الى الجهود التي تبذلها الادارة الأمريكية الجديدة والرغبة الحقيقية في العودة للعملية السياسية وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. 

من جانبه، أعاد الوزير موتيجي، تأكيد موقف بلاده الداعم لمبدأ حل الدولتين، مشيراً الى أن اليابان ستواصل دعم الحوار السياسي بين الأطراف المعنية، وبناء جهود الثقة، وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين. 

في نهاية اللقاء تم توقيع اتفاقية دعم لـ (أونروا) بحوالي 3.7 مليون دولار أمريكي موجهة لبرنامج المساعدات الغذائية للاجئين الفلسطينيين بحضور وزيري خارجية البلدين.

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