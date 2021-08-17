بينت: غزة بالنسبة لنا هي حماس وجيشنا مستعد لمواجهة جميع السيناريوهات
عقد نفتالي بينت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة لتقييم الأوضاع في مقر قيادة فرقة غزة، بحسب ما أفاد به مكتب بينت.
وقال بينت خلال الجلسة: "هدفنا هو توفير الأمان لسكان الجنوب وغلاف غزة على المدى البعيد، وسنعمل في الوقت والمكان المناسبين، وفي الظروف المناسبة لنا وليس لأي طرف آخر".
وأضاف رئيس وزراء حكومة الاحتلال: "من وجهة نظرنا، العنوان في غزة هو حماس، ولا أحد غيرها"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن اسرائيل وجيشها على أهبة الاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات.
التعليقات