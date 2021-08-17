بينت: غزة بالنسبة لنا هي حماس وجيشنا مستعد لمواجهة جميع السيناريوهات





رام الله - دنيا الوطنعقد نفتالي بينت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة لتقييم الأوضاع في مقر قيادة فرقة غزة، بحسب ما أفاد به مكتب بينت.وقال بينت خلال الجلسة: "هدفنا هو توفير الأمان لسكان الجنوب وغلاف غزة على المدى البعيد، وسنعمل في الوقت والمكان المناسبين، وفي الظروف المناسبة لنا وليس لأي طرف آخر".وأضاف رئيس وزراء حكومة الاحتلال: "من وجهة نظرنا، العنوان في غزة هو حماس، ولا أحد غيرها"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن اسرائيل وجيشها على أهبة الاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات.