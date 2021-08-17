شؤون فلسطينية

اشتية: إسرائيل تجرنا لحالة أبارتهايد بتدميرها الممنهج لحل الدولتين

اشتية: إسرائيل تجرنا لحالة أبارتهايد بتدميرها الممنهج لحل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
بحث الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، مع وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، التطورات السياسية والعلاقات الثنائية، اليوم الثلاثاء في مكتبه في رام الله، بحضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وممثل اليابان لدى فلسطين السفير مسايوكي ماغوشي.

وقال رئيس الوزراء: "الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا استثنائية باستمرار إسرائيل بممارستها كل أنواع الإرهاب بحقه، وتدميرها الممنهج لحل الدولتين، من خلال استمرار حصار غزة وتهويد القدس، واتساع الاستيطان وسيطرتها على المعابر والأرض والمياه وكل تفاصيل حياة الفلسطينيين".

وأكد رئيس الوزراء استعداد القيادة لمسار سياسي حقيقي قائم على القانون الدولي والقرارات الأممية ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وقال اشتية "إن إسرائيل باستمرار احتلالها وتدميرها لإمكانية إقامة دولة فلسطينية تجرنا لحاله فصل عنصري، كما وصفها تقرير "هيومن رايتس ووتش" الصادر مؤخرا بكونها دولة "أبارتهايد" في تعاملها مع الشعب الفلسطيني وسكانها العرب الفلسطينيين".

من جانب آخر، هنأ رئيس الوزراء اليابان على النجاح الكبير الذي حققه أولمبياد طوكيو في ظل الظروف الصحية التي فرضت نفسها على العالم أجمع.

وثمن رئيس الوزراء الدعم الياباني المتواصل لفلسطين على الصعيد السياسي والمادي، مشيرا الى ان المساعدات اليابانية تترجم نفسها على أرض الواقع والمتمثلة بدعم قطاعات الصحة والتعليم والمياه، ومشروع مدينة اريحا الصناعية الزراعية والذي يعد من أهم المشاريع في فلسطين.

وقدم اشتية الشكر لليابان قيادة وحكومة وشعبا على دعمهم التاريخي والذي يساهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في طريق التحرر من الاحتلال، متمنيا أن يمتد التعاون وتتطور العلاقات على صعيد الشعوب والتعاون الأكاديمي ورجال الأعمال والاستثمارات المشتركة.

وبحث اشتية مع موتيجي تعزيز التعاون المشترك ومساندة اليابان لفلسطين في عدة مفاصل أهمها أن يكون هناك وكالات مباشرة للشركات اليابانية في فلسطين، بالإضافة إلى دعم برامج الشباب التي تنفذها الحكومة كبرنامج البرمجة للشباب، بالإضافة الى دعم مشروع توفير الكهرباء لمخيمات اللاجئين من خلال الطاقة الشمسية، ودعم الموازنة الفلسطينية لمواجهة التحديات المالية التي تمر بها.

من جانبه عبر وزير الخارجية الياباني عن سعادته لزيارته إلى فلسطين في منصبه الجديد، بعد أن زارها عدة مرات من قبل في مناصب أخرى، معبرا عن موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، واستمرار دعمها لفلسطين في عدة ملفات منها مواجهة فيروس كورونا.




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