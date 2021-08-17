شؤون فلسطينية

غزة: جمعية الهلال الأحمر تعقد اجتماعًا لمكتبها التنفيذي بكامل أعضائه

غزة: جمعية الهلال الأحمر تعقد اجتماعًا لمكتبها التنفيذي بكامل أعضائه
رام الله - دنيا الوطن
افتتح د. يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية في مقرها بغزة، بحضور كل أعضاء المكتب التنفيذي في الوطن وبمشاركة أعضائه من سوريا ولبنان عبر خاصية الزوم، وذلك لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الجمعية بغية تطوير وتحسين خدماتها الإنسانية والصحية المقدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني.

وقد ناقش الأعضاء آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الوضع في الوطن والاحتياجات الطارئة والتحديات التي تواجهها الجمعية، كما قاموا بالاطلاع على تحضيرات الإدارة النهائية لافتتاح مستشفى القدس التخصصي.

وفي اليوم التالي قام أعضاء المكتب التنفيذي بالمشاركة مع العديد من الشخصيات الاعتبارية والرسمية والمجتمعية بقص شريط الافتتاح لمستشفى القدس التخصصي الذي سيقدم خدماته الصحية للمرضى في المحافظات الجنوبية، والذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات الطبية الحديثة التي تضمن تقديم خدمة طبية مميزة وتقليل عدد التحويلات للعلاج في الخارج.

وبعد الافتتاح مباشرة عقد الأعضاء اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الدوائر في المحافظات الجنوبية لمناقشة أهم القضايا الملحة وذات الأولوية في قطاع غزة وتوجهات الإدارة دعمًا لمشاركتهم في العملية التطويرية الجارية.


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