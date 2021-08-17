ما القرار الذي اتخذه بينت وغانتس بعد اطلاق صاروخين من قطاع غزة؟

رام الله - دنيا الوطناصدر نفتالي بينت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير جيشه، بني غانتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي، بعدم مهاجمة قطاع غزة والرد على الصاروخ الذي أطلق ظهر أمس على مستوطنة سديروت.وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أنه في السنوات الأخيرة حتى في عهد حكومة نتنياهو السابقة، رد الجيش الإسرائيلي على كل إطلاق صاروخ وحتى على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.وأوضحت أنه كان في بعض الأحيان كان الرد رمزيا من الجيش الإسرائيلي، لكن إسرائيل كانت حريصة دائمًا على الرد على أي إطلاق صواريخ من غزة.وأشارت إلى أنه في حزيران/ يونيو الماضي، هدد رئيس الوزراء بينيت بالقول، "لن نتسامح مع التصعيد وتنقيط الصواريخ وصبرنا ينفد".يذكر أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة ظهر أمس الإثنين، صوب مستوطنة سديروت اعترضت القبة الحديدية إحداها وسقط الأخر في أراضي القطاع وفق رواية المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بينما كانت تترقب أوساط إسرائيلية ووسائل الإعلام الرد عليها ومهاجمة قطاع غزة.