ما هي السلع التي سمح الاحتلال بإدخالها لقطاع غزة؟

رام الله - دنيا الوطنأكدت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة، أن الجانب الإسرائيلي، أبلغها رسمياً بالسماح باستيراد وتصدير بعض السلع، ابتداءً من يوم الخميس 19 آب/ أغسطس 2021.وأكدت اللجنة في تصريح نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجانب الإسرائيلي سمح أيضا بدخول مواد البناء للقطاع الخاص والتي تتعلق بالمشاريع الإنسانية فقط.وقالت اللجنة: "تم السماح لأجهزة الاتصالات للقطاع الخاص باستثناء الأجهزة والمعدات الخاصة بالبنية التحتية للاتصالات"، مضيفة: " على جميع الأخوة التجار التوجه للمنصة الخاصة باللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع لتسجيل التنسيقات اللازمة لبضائعهم حتى يتسنى لهم ادخال البضائع يوم الخميس القادم".فيما يلي قائمة بالسلع التي سمح الاحتلال بإدخالها لقطاع غزة: