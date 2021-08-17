شؤون فلسطينية

مسؤول إسرائيلي يكشف آخر التطورات حول المنحة القطرية

مسؤول إسرائيلي يكشف آخر التطورات حول المنحة القطرية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (معاريف) عن مسؤول إسرائيلي، قوله: "تم إحراز تقدم كبير في إيجاد آلية لتقديم المنحة القطرية للأسر المحتاجة في غزة عبر الأمم المتحدة".

ونوه المسؤول أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاقيات بشأن إدخال أموال المنحة المخصصة لحماس في قطاع غزة -(جزء مخصص من المنحة يقدر ب 15 مليون $ لصرف رواتب الموظفين الحكوميين بغزة).

ورد أمس نبأ نقلت قناة كان العبرية أن الأمم المتحدة وقطر توصلتا إلى اتفاق بشأن إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، ومن المتوقع أن تدخل الأموال قريبًا، بعد منعها لأكثر من ثلاثة أشهر، فيما من المتوقع إتمام الاتفاق النهائي خلال أيام.

وبموجب الاتفاق المبدأي فإنه سيكون بمقدور الأسر المحتاجة في غزة الموجودة في كشف المنحة الحصول على 100 دولار بواسطة بطاقات صرف ستوزعها الأمم المتحدة عليهم.

ولا تزال أزمة إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة تراوح مكانها بعد أكثر من 3 أشهر على منع وصولها، منذ التصعيد الأخير في مايو.

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أمر في يناير مطلع العام بزيادة مبلغ المنحة القطرية المخصصة لقطاع غزة بقيمة 360 مليون $ ليتم صرفها على مدار عام 2021.

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