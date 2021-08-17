(كشف جديد).. الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الثلاثاء، على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للحافلة الاولى والثانية حتى الرقم (100) من كشف رقم (2021/28).وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 7:00 صباح الغد الأربعاء، في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.وطالبت الهيئة، المسافرين، إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.