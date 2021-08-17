هيئة الأسرى: انتهاكات طبية بالجملة يُمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى

رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجون الاحتلال تمعن بانتهاك الأسرى المرضى والجرحى طبياً، فهي تستهدفهم بشكل مقصود ومبرمج وذلك بتجاهل أوضاعهم الصحية وعدم التعامل معها بشكل جدي، وجعل الأمراض تتفشى في أجسادهم لتصبح لا علاج لها، وبالتالي تعريض حياتهم للخطر.ووثقت هيئة الأسرى في هذا السياق، من خلال عدد من محاميها أبرز الحالات المرضية التي تقبع في عدة سجون إسرائيلية، من بينها حالة الأسير ناصر أبو حميد (49 عاماً) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، والذي تدهورت حالته بشكل كبير، وذلك بعد بدء معاناته مع الأوجاع الحادة بالصدر ونوبات السعال الشديد التي تجعله يتقيأ في كثير من الاحيان، ومنذ حوالي أسبوع جرى نقل الأسير أبو حميد لمشفى "برزلاي" الإسرائيلي، وهناك أُجريت له العديد من الفحوصات ليتبين بعدها إصابته بورم بالرئة دون تحديد طبيعته، وقد قام أطباء الاحتلال بتزويده بمضاد حيوي، لكنه بانتظار إجراء فحوصات أخرى للتأكد من طبيعة الورم وتشخيص وضعه بالشكل الصحيح، علماً بأن الأسير أبو حميد يقبع بمعتقل "عسقلان" ومحكوم بالسجن سبع مؤبدات و50 عاماً.في حين تتعمد إدارة معتقل "ريمون" اهمال حالة الأسير رامي العيلة (43 عاماً) من قطاع غزة والذي يمر في الآونة الأخيرة بوضع صحي مقلق، فهو يعاني من وجود كتلة بخده الأيسر منذ فترة، وقد خرج لعيادة المعتقل عدة مرات لكن دون فائدة فلم يتم منحه أي علاج يُذكر، وينتظر الأسير العيلة منذ قرابة 8 شهور تحويله لمشفى "برزلاي"، لأخذ عينة من هذه الكتلة وتشخيصها، لكن لغاية اللحظة إدارة المعتقل تماطل بتحويله، ويشتكي الأسير العيلة أيضاً من مشاكل بالمعدة ومشاكل بالعظام وهو بحاجة لتقديم علاج يُناسب وضعه الصحي.أما عن الأسير خالدة مخامرة (26 عاماً) من بلدة يطا قضاء الخليل، والقابع بمعتقل "ريمون" أيضاً، فهو يشتكي من آثار إصابته برصاص جيش الاحتلال أثناء عملية اعتقاله، حيث أُصيب في ظهره ويده ورجله، ولا يزال يعاني الأسير مخامرة من آلام في رجله، وهو بانتظار تحويله لأخذ جلسات علاج طبيعي ليده ورجله.كذلك رصد تقرير الهيئة حالتين مرضيتين تقبعان داخل ما يسمى عيادة سجن "الرملة"، إحداهما حالة الأسير ناظم أبو سليم من مدينة الناصرة في الداخل المحتل، والذي يعاني من ضعف حاد في عضلة القلب، ويتناول العديد من الأدوية، وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية ووضع منظم لضربات القلب، لكنه بانتظار رد إدارة سجون الاحتلال للموافقة على إجراء العملية أم لا، علماً بأن حالته الصحية تستدعي رعاية خاصة وإجراء العملية بأسرع وقت ممكن.كما يشتكي الأسير نضال أبو عاهور (45 عاماً) من مدينة بيت لحم، من فشل كلوي ويغسل الكلى 4 مرات أسبوعيا، وكان أبو عاهور يعاني في السابق من مرض السرطان، وتم استئصال أحد الكليتين للأسير نتيجة لهذا المرض، ولا يزال الأسير بحاجة لمتابعة طبية لحالته.