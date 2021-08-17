صحفية إسرائيلية: حكومة بينت تراجعت عن معادلة القصف بالقصف

رام الله - دنيا الوطنقالت الصحفية دانا بن شمعون: "الحكومة الإسرائيلية بدأت تتراجع عن المعادلة التي وضعتها بأن أي هجوم من غزة سيواجه بالقصف".وأضافت بن شمعون: "خلافا لما كان متوقع لم ترد حتى الآن على الصاروخ الذي أطلق أمس - الامتناع عن الرد يزيد من جرأة حماس ويقلص ارتداعها، وخلافا للتقديرات "الإسرائيلية" يبدو أن حماس ليست مرتدعة بل هي مستعدة لخوض جولة أخرى من القتال لإجبارنا على تنفيذ مطالبها".وقال الصحفي تال ليف رام من صحيفة (معاريف): "لم يقم الجيش بمهاجمة غزة ليلاً لأن إسرائيل ترغب في اختيار توقيت الرد ولا تريد الانجرار إلى نماذج معتادة سابقا".وأضاف أنه في ظل الإشارات عن تقدم في جهود تمرير المنحة القطرية، لكنها حتى لو وصلت قريبا، فإن منحى تصاعد التوتر في الجنوب لا يزال ساري المفعول.