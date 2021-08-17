شؤون فلسطينية

الهيئة الإسلامية المسيحية تحذر من مخاطر المخطط الاستيطاني الجديد في القدس

الهيئة الإسلامية المسيحية تحذر من مخاطر المخطط الاستيطاني الجديد في القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الإثنين الموافق 17/8/2021م، إعلان رئيس بلدية الاحتلال بالقدس "موشي ليؤون" عن مخطط لبناء حي استيطاني جديد جنوب المدينة المقدسة، جزء من سياسة الاستيطان والاستيلاء التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي بكافة أشكالها.

واضافت الهيئة أن المخطط الاستيطاني الجديد والمحدق بالقدس المحتلة وسكانها يشمل بناء 300 وحدة استيطانية بمنطقة "مفرق بات" القريب من حي بيت صفافا المقدسي.

وأكدت الهيئة في بيانها على خطورة السياسة الاستيطانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى رأسها مدينة القدس، والإصرار والتطرف الاسرائيلي بتطبيق سياسته الاستيطانية على الرغم من المعارضة والانتقاد الدوليين.

واشارت الهيئة الإسلامية المسيحية الى أن الاستيطان بكافة أشكاله من بناء وحدات استيطانية وشق طرق واقتلاع اشجار وتدمير مزروعات وعمليات مصادرة وتجريف للأراضي واقامة النقاط  العسكرية والبؤر الاستيطانية، جزء من فرض واقع جديد على الارض ينتهك الحق الفلسطيني بأرضه.

وأكدت الهيئة على ان سلطات الاحتلال تسابق الزمن، بالاستيلاء على الارض المقدسية المحتلة واقامة البؤر الاستيطانية من جهة، وتهجير سكان القدس المحتلة كما يحصل في حيي الشيخ جراح وسلوان من جهة أخرى، ناهيك عن عمليات القتل والاعتقال والهدم، لتحقيق الهدف الأكبر بتهويد القدس وطمس كل ما هو عربي فيها.

وشددت الهيئة على ضرورة التدخل الدولي لوضع حد لسياسة الاحتلال الاستيطانية، محذرة من تداعيات المخططات الاستيطاينة وخطورتها على حق الفلسطيني بأرضه ومدينته.

أخبار ذات صلة

صحفية إسرائيلية: حكومة بينت تراجعت عن معادلة القصف بالقصف

صحفية إسرائيلية: حكومة بينت تراجعت عن معادلة القصف بالقصف

الاحتلال يعلن عن مخطط لبناء 300 وحدة استيطانية بالقدس

الاحتلال يعلن عن مخطط لبناء 300 وحدة استيطانية بالقدس

الرئيس عباس يهنئ نظيره الاندونيسي بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره الاندونيسي بعيد الاستقلال

أوقاف غزة تصدر بيانًا بشأن يوم عاشوراء

أوقاف غزة تصدر بيانًا بشأن يوم عاشوراء

هيئة الأسرى: استمرار معركة الأمعاء الخاوية للأسرى المضربين عن الطعام

هيئة الأسرى: استمرار معركة الأمعاء الخاوية للأسرى المضربين عن الطعام

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن من الأغوار مقابل الإفراج عن جراره الزراعي

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن من الأغوار مقابل الإفراج عن جراره الزراعي

الاحتلال يهدم حضانة أطفال في بيت صفافا بالقدس المحتلة

الاحتلال يهدم حضانة أطفال في بيت صفافا بالقدس المحتلة

العمل بغزة: صرف مساعدة مالية لـ1060 عاملاً متضررين من العدوان

العمل بغزة: صرف مساعدة مالية لـ1060 عاملاً متضررين من العدوان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهيئة الإسلامية المسيحية تحذر من مخاطر المخطط الاستيطاني الجديد في القدس

الهيئة الإسلامية المسيحية تحذر من مخاطر المخطط الاستيطاني الجديد في القدس

الاحتلال يعلن عن مخطط لبناء 300 وحدة استيطانية بالقدس

الاحتلال يعلن عن مخطط لبناء 300 وحدة استيطانية بالقدس

الرئيس عباس يهنئ نظيره الاندونيسي بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره الاندونيسي بعيد الاستقلال

أوقاف غزة تصدر بيانًا بشأن يوم عاشوراء

أوقاف غزة تصدر بيانًا بشأن يوم عاشوراء

هيئة الأسرى: استمرار معركة الأمعاء الخاوية للأسرى المضربين عن الطعام

هيئة الأسرى: استمرار معركة الأمعاء الخاوية للأسرى المضربين عن الطعام

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن من الأغوار مقابل الإفراج عن جراره الزراعي

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن من الأغوار مقابل الإفراج عن جراره الزراعي

الاحتلال يهدم حضانة أطفال في بيت صفافا بالقدس المحتلة

الاحتلال يهدم حضانة أطفال في بيت صفافا بالقدس المحتلة

9 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

9 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

منوعات

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بانفعالها و بكائها بحرقة بكلامها الجريء

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بانفعالها و بكائها بحرقة بكلامها الجريء

شاهد أول ظهور لعلي ربيع بعد زواجه بالسر

شاهد أول ظهور لعلي ربيع بعد زواجه بالسر

مهووس بنوال الزغبي يجني ثروة ضخمة منها

مهووس بنوال الزغبي يجني ثروة ضخمة منها

ما حقيقة حمل هنا الزاهد؟

ما حقيقة حمل هنا الزاهد؟

شاهد: والدة حلا الترك تهاجم جمهورها لهذا السبب

شاهد: والدة حلا الترك تهاجم جمهورها لهذا السبب

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبد العزيز بعد سفرها لسويسرا؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبد العزيز بعد سفرها لسويسرا؟

شاهد كيف رد أحمد حلمي على ظهور نفس السيارة في ثلاثة من أفلامه

شاهد كيف رد أحمد حلمي على ظهور نفس السيارة في ثلاثة من أفلامه

شاهد: هالة صدقي تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة أصولها الفلسطينية

شاهد: هالة صدقي تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة أصولها الفلسطينية

شاهد: أول ردّ من عمرو دياب حول إطلاق قنابل غاز في حفله

شاهد: أول ردّ من عمرو دياب حول إطلاق قنابل غاز في حفله

بعد وفاتها.. الكشف عن سرّ جديد صادم حصل مع دلال عبد العزيز

بعد وفاتها.. الكشف عن سرّ جديد صادم حصل مع دلال عبد العزيز

عربي

الرئيس اللبناني: لن أستقيل وتشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام

الرئيس اللبناني: لن أستقيل وتشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام

أبو الغيط: نشكر اليابان على دعمها المستمر لوكالة (أونروا) وللمساعدات الإنسانية للفلسطينيين

أبو الغيط: نشكر اليابان على دعمها المستمر لوكالة (أونروا) وللمساعدات الإنسانية للفلسطينيين

وزير الدفاع العراقي يهدد بقتل شقيقه

وزير الدفاع العراقي يهدد بقتل شقيقه

وفد أميركي يطلب لقاء الغنوشي

وفد أميركي يطلب لقاء الغنوشي