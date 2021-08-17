دولي

شاهد: مشاهد جوية للفوضى في مطار كابول قبل سيطرة طالبان

شاهد: مشاهد جوية للفوضى في مطار كابول قبل سيطرة طالبان
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت صور التُقطت بالأقمار الصناعية المشاهد الفوضوية في مطار كابول، قبل وقت قصير من تعلق أفغان بالطائرات التي كانت تسير على المدرج، في محاولة يائسة للهروب من البلاد.

ونقلت وكالة (رويترز) عن شركة ميكسار تكنولوجيز، صورا لحشود من مدخل المطار إلى المدرج في حوالي الساعة 10:45 من صباح الاثنين.

وأفادت وكالات الأنباء وكذلك مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بتعلق حشود بطائرات كانت في طريقها للصعود، ومن بينهم من ركض بجوار الطائرات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن شخصين سقطا فيما يبدو من طائرة نقل عسكرية أميركية من طراز سي-17 أثناء الإقلاع.

ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) عن مسؤول أميركي قوله إن الجيش يقيّم مقتل رجلين أفغانيين على ما يبدو سقطا من معدات هبوط الطائرة.



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