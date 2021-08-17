شؤون فلسطينية

أوقاف غزة تصدر بيانًا بشأن يوم عاشوراء

أوقاف غزة تصدر بيانًا بشأن يوم عاشوراء
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن يوم عاشوراء، مشيرة إلى أنه يوافق الخميس المقبل الموافق 19 آب/ أغسطس 2021، وذلك بناءً على إعلان دار الإفتاء الفلسطينية.

ودعت الوزارة في بيانها، كافة الخطباء وأئمة المساجد توضيح ذلك للمواطنين من خلال المساجد. 

وأكدت على أن صيام يوم عاشوراء له فضل كبير حيث نجى الله فيه نبيه موسى من فرعون، وذلك إحياءً لِسُنّة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسعياً لتكفير الذنوب وابتغاء الأجر والثواب من الله تعالى فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في صيامه، ففي الصحيح مــن حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه سُئِل عن صيام يوم عاشوراء، فقال: "يكفّرُ السنة الماضية". 

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