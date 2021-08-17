هيئة الأسرى: استمرار معركة الأمعاء الخاوية للأسرى المضربين عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، الى أن تسعة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام وذلك احتجاجاً على سياسة إعتقالهم الإداري، فيما تمارس إدارة السجون ضغوطات عدة بحقهم لثنيهم عن مواصلة إضرابهم، حيث تعمل على نقلهم المتكرر بين السجون والزنازين، بالإضافة الى حرمان المحامين من زيارتهموقالت الهيئة بأن الأسرى المضربين هم الأسير سالم زيدات، والمضرب منذ (37) يوماً، ويقبع في سجن "الرملة"، علاوة على الأسرى: مجاهد حامد والمضرب لليوم (35) والمعتقل في "الرملة"، وكايد الفسفوس والمضرب لليوم (34) والمعتقل في "عسقلان"، ورأفت الدراويش والمعتقل في "أوهلي كدار"، ومقداد القواسمة المضرب لليوم (27) والمعتقل في "عوفر"، ويوسف العامر والمضرب لليوم (20) والمعتقل في "النقب"، وأحمد محامرة والمضرب لليوم (18) والمعتقل في "النقب"، وأكرم الفسفوس والمضرب لليوم (13) والمعتقل في "ريمون"، وعلاء الأعرج والمضرب لليوم التاسع والمعتقل في "مجدو".وحملت الهيئة حكومة الإحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى المضربين عن الطعام والاّخذ بالتدهور الصحي.