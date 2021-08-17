الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن من الأغوار مقابل الإفراج عن جراره الزراعي

رام الله - دنيا الوطنفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، غرامة مالية على المواطن محمد ارحيل كعابنة، من سكان أم الجمال بالأغوار الشمالية، مقابل الإفراج عن جراره الزراعي.وأوضح مسؤول ملف الأغوار في طوباس معتز بشارات، أن الاحتلال فرض غرامة مالية مقدارها 4376 شيكلًا على المواطن كعابنة، مقابل الإفراج عن جراره الزراعي الذي استولى عليه قبل مدة.يذكر أن الاحتلال يفرض على سكان الأغوار غرامات مالية مقابل الإفراج عن مركباتهم وجراراتهم الزراعية التي يستولي عليها.