العمل بغزة: صرف مساعدة مالية لـ1060 عاملاً متضررين من العدوان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة العمل في غزة، عن البدء في صرف مساعدة مالية لمئات العمال المتضررين بشكل مباشر من العدوان الأخير على قطاع في مايو الماضي.وأوضح وكيل الوزارة إيهاب الغصين، أن الصرف سيكون اليوم الثلاثاء، بحيث يتم توزيع مبلغ 2700 شيكل ما يعادل (800 $) لـ 1060 عاملاً تضررت أو قصفت منشآتهم، وأصبحوا عاطلين عن العمل، بحسب وكالة (الرأي).وذكر الغصين أن هناك دفعة مماثلة سيتم الصرف لها خلال الأسابيع القادمة، مبيناً أن الوزارة ستكثف جهودها في توفير مساعدات أخرى للعمال الأقل تضرراً في الفترة القادمة.وأكد أن هذه المساعدات مستمرة بهدف دعم العمال حسب الإمكانيات المتاحة، في ظل الحصار والدمار الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية، وما سببته من خسائر فادحة في الكثير من المصانع والمنشآت التجارية التي كان يعتاش منها آلاف العمال في قطاع غزة.يشار الى أن وزارة العمل طالبت عقب انتهاء العدوان في مايو الماضي، بإنشاء صندوق حماية لتعويض العاملين بالقطاع الاقتصادي المتضررين، خاصة وأن 90% من العاملين في المنشآت المتضررة فقدوا مصدر رزقهم.وذكرت الوزارة حينها، أن المسح الأولي والطارئ الذي أعدته بالتعاون مع الجهات المختصة أظهر أن عدد العمال المتضررين جراء تضرر المنشآت الفاعلة في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزه تجاوز (19766) عامل بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما تجاوز العدد الإجمالي للعاملينفيما بلغ إجمالي الخسائر المباشرة بالقطاع الاقتصادي، بلغ نحو 40 مليون دولار، بحسب نتائج تقرير الحصر الشامل لأضرار العدوان الإسرائيلي على غزة، من قبل وزارة الأشغال العامة.وكان المرصد "الأورو متوسطي" لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، وثق في بيان أصدره سابقاً، تعرض 525 منشأة اقتصادية في غزة لتدمير وأضرار جسيمة، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.