ارتفاع كبير في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، إجراء 2080 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدة تسجيل 522 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).وأعلنت الصحة تعافي 14 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا) فيما لا يوجد حالة وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 119525 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2966 حالة، وإجمالي المتعافين 115447 حالة.ووصل إجمالي الوفيات 1112 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 108 حالات، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 61 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 122126 شخصاً.