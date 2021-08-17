شؤون فلسطينية

9 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

9 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
يواصل تسعة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لـ "وفا"، إن الأسرى المضربين يعانون من تدهور في حالتهم الصحية، ومن نقصان الوزن، والإعياء والاجهاد الشديدين، والصداع، إضافة لسوء المعاملة، والتعسف والتنكيل الذي يتعرضون له من إزعاج متعمد، وتفتيشات وتنقلات، والهدف منه إحكام حالة العزلة عليهم وعزلهم عن بقية الأسرى، ومنع المحامين من الالتقاء بهم وزيارتهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

والأسرى المضربون هم: الأسير سالم زيدات، مضرب منذ 37 يوماً ويقبع في سجن "الرملة"، ومجاهد حامد مضرب منذ 35 يوما، والمعتقل في "الرملة"، وكايد الفسفوس مضرب منذ 34 يومًا، والمعتقل في "عسقلان"، ورأفت الدراويش منذ 34 يوما ومعتقل في "أوهلي كدار"، ومقداد القواسمة المضرب لليوم 27 على التوالي، والمعتقل في "عوفر"، ويوسف العامر مضرب منذ 20 يوما، والمعتقل في "النقب"، وأحمد محامرة مضرب لليوم الـ18، والمعتقل في "النقب"، وأكرم الفسفوس مضرب منذ 13 يوما، والمعتقل في "ريمون"، وعلاء الأعرج مضرب لليوم العاشر، والمعتقل في "مجدو".

يذكر أن الأسير محمد منير اعمر من طولكرم، علّق أمس إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 34 يوما، بعد قرار جوهري يقضي بالإفراج عنه بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر المقبل.

أخبار ذات صلة

صحفية إسرائيلية: حكومة بينت تراجعت عن معادلة القصف بالقصف

صحفية إسرائيلية: حكومة بينت تراجعت عن معادلة القصف بالقصف

الهيئة الإسلامية المسيحية تحذر من مخاطر المخطط الاستيطاني الجديد في القدس

الهيئة الإسلامية المسيحية تحذر من مخاطر المخطط الاستيطاني الجديد في القدس

الاحتلال يعلن عن مخطط لبناء 300 وحدة استيطانية بالقدس

الاحتلال يعلن عن مخطط لبناء 300 وحدة استيطانية بالقدس

الرئيس عباس يهنئ نظيره الاندونيسي بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره الاندونيسي بعيد الاستقلال

أوقاف غزة تصدر بيانًا بشأن يوم عاشوراء

أوقاف غزة تصدر بيانًا بشأن يوم عاشوراء

هيئة الأسرى: استمرار معركة الأمعاء الخاوية للأسرى المضربين عن الطعام

هيئة الأسرى: استمرار معركة الأمعاء الخاوية للأسرى المضربين عن الطعام

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن من الأغوار مقابل الإفراج عن جراره الزراعي

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن من الأغوار مقابل الإفراج عن جراره الزراعي

الاحتلال يهدم حضانة أطفال في بيت صفافا بالقدس المحتلة

الاحتلال يهدم حضانة أطفال في بيت صفافا بالقدس المحتلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهيئة الإسلامية المسيحية تحذر من مخاطر المخطط الاستيطاني الجديد في القدس

الهيئة الإسلامية المسيحية تحذر من مخاطر المخطط الاستيطاني الجديد في القدس

الاحتلال يعلن عن مخطط لبناء 300 وحدة استيطانية بالقدس

الاحتلال يعلن عن مخطط لبناء 300 وحدة استيطانية بالقدس

الرئيس عباس يهنئ نظيره الاندونيسي بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره الاندونيسي بعيد الاستقلال

أوقاف غزة تصدر بيانًا بشأن يوم عاشوراء

أوقاف غزة تصدر بيانًا بشأن يوم عاشوراء

هيئة الأسرى: استمرار معركة الأمعاء الخاوية للأسرى المضربين عن الطعام

هيئة الأسرى: استمرار معركة الأمعاء الخاوية للأسرى المضربين عن الطعام

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن من الأغوار مقابل الإفراج عن جراره الزراعي

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن من الأغوار مقابل الإفراج عن جراره الزراعي

الاحتلال يهدم حضانة أطفال في بيت صفافا بالقدس المحتلة

الاحتلال يهدم حضانة أطفال في بيت صفافا بالقدس المحتلة

9 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

9 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

منوعات

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بانفعالها و بكائها بحرقة بكلامها الجريء

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بانفعالها و بكائها بحرقة بكلامها الجريء

شاهد أول ظهور لعلي ربيع بعد زواجه بالسر

شاهد أول ظهور لعلي ربيع بعد زواجه بالسر

مهووس بنوال الزغبي يجني ثروة ضخمة منها

مهووس بنوال الزغبي يجني ثروة ضخمة منها

ما حقيقة حمل هنا الزاهد؟

ما حقيقة حمل هنا الزاهد؟

شاهد: والدة حلا الترك تهاجم جمهورها لهذا السبب

شاهد: والدة حلا الترك تهاجم جمهورها لهذا السبب

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبد العزيز بعد سفرها لسويسرا؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبد العزيز بعد سفرها لسويسرا؟

شاهد كيف رد أحمد حلمي على ظهور نفس السيارة في ثلاثة من أفلامه

شاهد كيف رد أحمد حلمي على ظهور نفس السيارة في ثلاثة من أفلامه

شاهد: هالة صدقي تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة أصولها الفلسطينية

شاهد: هالة صدقي تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة أصولها الفلسطينية

شاهد: أول ردّ من عمرو دياب حول إطلاق قنابل غاز في حفله

شاهد: أول ردّ من عمرو دياب حول إطلاق قنابل غاز في حفله

بعد وفاتها.. الكشف عن سرّ جديد صادم حصل مع دلال عبد العزيز

بعد وفاتها.. الكشف عن سرّ جديد صادم حصل مع دلال عبد العزيز

عربي

الرئيس اللبناني: لن أستقيل وتشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام

الرئيس اللبناني: لن أستقيل وتشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام

أبو الغيط: نشكر اليابان على دعمها المستمر لوكالة (أونروا) وللمساعدات الإنسانية للفلسطينيين

أبو الغيط: نشكر اليابان على دعمها المستمر لوكالة (أونروا) وللمساعدات الإنسانية للفلسطينيين

وزير الدفاع العراقي يهدد بقتل شقيقه

وزير الدفاع العراقي يهدد بقتل شقيقه

وفد أميركي يطلب لقاء الغنوشي

وفد أميركي يطلب لقاء الغنوشي