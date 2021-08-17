أليات الاحتلال تتوغل شرق المغازي والبريج وتنفذ أعمال تجريف



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن ست آليات عسكرية تضم ثلاث دبابات، وثلاث جرافات توغلت عشرات الأمتار في أراضي المواطنين الحدودي شرق المغازي والبريج، انطلاقا من موقع "المدرسة العسكري، على الحدود الشرقية وسط القطاع، وقامت الجرافات بأعمال تجريف في الأراضي وسط إطلاق نار وقنابل دخانية في المكان.



وتتعمد آليات الاحتلال التوغل في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إليها أو فلاحتها.



رام الله - دنيا الوطنتوغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في أراضي المواطنين الحدودية شرق مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة وسط أعمال تجريف وإطلاق نار.