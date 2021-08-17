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الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة طلبة جامعيين بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم في مدينة البيرة، وهم ليث بشار برماوي وعمرو الشيخ قاسم ومنذر الشيخ قاسم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة راس كركر قضاء رام الله، وأطلقت قنابل الغاز السام على المواطنين المتواجدين على أحد مداخل البلدة، ونصبت حاجزا عند مدخلها.

وفي أريحا، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال بمحيط مخيم عقبة جبر في أريحا، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال القدس، وسيّرت آلياته في شوارع البلدة.

وألقى مجموعة من الشبان زجاجات حارقة تجاه برج عسكري تابع لقوات الاحتلال على مدخل مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

واندلعت مواجهاتٌ بين شبان وقوات الاحتلال عند المدخل الغربي لقرية العيساوية في القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين آدم شفيق عبيد ومحمد مبتسم عبيد، على مدخل قرية العيساوية بالقدس المحتلة.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات واعتقالات للمواطنين، وسط إرهاب للسكان والنساء والأطفال.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (3886) انتهاكا خلال شهر تموز/يوليو الماضي.

ووثق التقرير (115) مداهمة لمنازل المواطنين و(325) اقتحاما بمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة، اعتقل خلالها الاحتلال (406) مواطنًا بمن فيهم النساء والأطفال.

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