سعد يدعو العمال لاستكمال تلقي طعومهم

رام الله - دنيا الوطنوجه شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، نداءً عاجلاً للعمال الفلسطينيين والعاملات سواء المتواجدون في سوق العمل بالداخل المحتل أو سوق العمل الفلسطيني، بضرورة التوجه الفوري لمراكز التطعيم لدى وزارة الصحة الفلسطينية، ليس لأن حكومة الاحتلال أنذرت أرباب العمل الإسرائيليين، بأنها ستسحب تصاريح الدخول للداخل المحتل، من كل عامل لا يحمل شهادة تلقيه لكورس التطعيم كاملاً، بل لأن تلك الطعوم تحافظ على صحة وعافية العمال والعاملات أينما وجدوا.وأوضح يعد أن الطعوم تسهم في تخفيض عديد الإصابات داخل مجتمعنا الفلسطيني، وتساعد في إنجاح خطط وزارة الصحة الفلسطينية في التصدي للطفرات المستجدة من هذا الفيروس.وبين سعد أنه يتوفر لدى وزارة الصحة الفلسطينية الكميات الكافية من اللقاحات، ولم يعد هناك أي مبرر للتراخي أو التلكؤ في التوجه للوزارة في كافة المحافظات لتلقي التطعيم لكافة أفراد الأسرة.ودعا سعد جمهور العمال الفلسطينيين وعائلاتهم إلى المسارعة في تلق الطعوم القادرة على حمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والتمتع بالصحة السليمة والمعافاة من الخطر والشر.