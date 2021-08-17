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شؤون فلسطينية

الحساينة: غزة لاتزال شامخة رغم الحصار وطلبة المدارس باتوا فريسة لقناصة الاحتلال

الحساينة: غزة لاتزال شامخة رغم الحصار وطلبة المدارس باتوا فريسة لقناصة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور يوسف الحساينة، "ما زالت مخططات التطهير العرقي، والترحيل الممنهج، والمصادرة والاستيلاء والضم والملاحقة، في القدس المحتلة وضواحيها، تسير بوتيرة متسارعة، لتكدّر على أهلنا الصامدين معيشتهم، فيما تحول الحواجز وحفلات الاعتقال الليلي بين أبنائهم وبين مقاعد الدراسة".

وأضاف الحساينة في تغريدات نشرها عبر صفحته الرسمية" فيس بوك": "عام دراسي جديد يدخل بصمت على طلابنا ومعلمينا بسبب حصار ظالم واحتلال غاشم يُضيّق الخناق على أهلنا وشعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس".

وتابع: "ما زالت قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة المحتلة تطارد طلاب المدارس وتضيق عليهم مساحات الحركة، بل وتجعلهم فريسة سهلة لقناصي الاحتلال على حواجز الموت والإرهاب لتختلط دمائهم بدفاتر العلم وكتب المعرفة".

وأكد، أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال في غزة، شلّ كل مناحي الحياة، إلا أنها صامدة شامخة شموخ جبال فلسطين، فهي تقاتل، ولا تستسلم، تجوع ولا تفرط، ويبحث أطفالها بين أنقاض المنازل، والمدارس المدمرة على دفاتر دارستهم.

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