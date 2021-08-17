بايدن: لا يمكن أن ندخل في حرب بدلاً عن الجيش الأفغاني

رام الله - دنيا الوطنوجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطاباً للأميركيين حول التطورات في أفغانستان.وقال بايدن، وفق ما نقلت وكالة (رويترز): "لا يمكن أن ندخل في حرب بدلاً عن الجيش الأفغاني"، مشيراً إلى أن القيادة الأفغانية لم تكن موجودة.وأضاف: ما من وقت مناسب لسحب قواتنا من أفغانستان، وهدفنا في أفغانستان هو منع اعتداءات إرهابية، لافتاً إلى أن الرئيس الأفغاني رفض التفاوض مع طالبان للتوصل إلى تسوية.وأدرف: "طورنا عمليات لمكافحة الإرهاب إذا تطلب الأمر ذلك، والتهديد الإرهابي لم يعد مقتصرًا على أفغانستان".وقال بايدن: "لا يمكن أن نترك جنودنا إلى مالانهاية في أفغانستان، ونعمل على ضمان الأمن في مطار كابل"، مشيراً إلى أن القوات الأفغانية هي التي يجب أن تدافع عن بلادها وليس للجنود الأميركيين أن يضطلعوا بهذا الدور.