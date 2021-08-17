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إقالة وزيرة الصحة في سريلانكا لاستخدامها السحر في علاج "كورونا"

إقالة وزيرة الصحة في سريلانكا لاستخدامها السحر في علاج "كورونا"
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا، قرارًا بإقالة وزيرة الصحة في بلاده بافيترا فانياراتشي، وذلك لاتباعها أساليب الجرع السحرية لعلاج فيروس "كورونا".

ووُجّهت العديد من الاتهامات للوزيرة السريلانكية باستخدام الطقوس السحرية التي تتلقاها من ساحر لحماية نفسها والآخرين من الفيروس التاجي "السحر والجرع السحرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

كما وتم رصد الوزيرة تسكب قدرًا من "الماء المقدس" في النهر للقضاء على وباء كوفيد في البلاد"، ورغم ذلك، لم تفلت فانياراتشي من كورونا، حيث أصيبت بالعدوى، وجرى علاجها في وحدة العناية المركزة بإحدى العيادات.

كما وتم نقل فانياراتشي إلى تولي وزارة النقل التي تعتبر أقل أهمية في ظروف جائحة كورونا في حين كلّف الرئيس وزير الإعلام كيهيليا رامبوكويلا، بترؤس وزارة الصحة.

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