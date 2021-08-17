الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بمحافظات الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات تخللها تسليم إخطارات بالهدم، في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة.رام الله: أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: ليث البرماوي (22 عامًا)، وعمر الشيخ قاسم (23 عامًا)، ومنذر الشيخ قاسم (23 عامًا)، وهما قريبان، عقب دهم منازل ذويهم ف يمدينة البيرة.كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية رأس كركر، ونصبت حاجزا عند مدخلها، دون ان يبلغ عن وقوع إصابات او اعتقالات.الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مؤمن خالد أبو تركي من منطقة ضاحية إسكان البلدية بمدينة الخليل، عقب دهم منزله وتفتيشه.على صعيد آخر، فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل عرف من أصحابها الأسير السابق محمد محمود الصليبي، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل المدينة، ومداخل بلدات الظاهرية وبيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.الأغوار الشمالية: داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، خربة ابزيق بالأغوار الشمالية وسلّمت إخطارين لعائلتين بالهدم، إضافة إلى مطالبة عائلة ثالثة بهدم منشآتها.وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن سلطات الاحتلال داهمت الخربة وسلمت إخطارين مكتوبين تحت بند "إعطاء فرصة نهائية" لعائلتين تمهيدا لهدم مساكنهم وحظائر أغنامهم، كما طالبوا عائلة ثالثة بهدم خيام لها تحت التهديد وفي حال عدم القيام بذلك سينفذ الجيش الهدم خلال أسبوع.كما وجهت سلطات الاحتلال إخطارا لعائلة بالطرد من مسكنها بحجة التدريبات العسكرية التي ستتم خلال أيام 22 و25 و31 من الشهر الجاري.القدس المحتلة: ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين آدم شفيق عبيد، ومحمد مبتسم عبيد، أثناء مرورهما بجانب نقطة التفتيش المقامة على مدخل العيسوية الغربي.كما قامت تلك القوات بتفتيش عدد من المركبات المارة في محيط المكان، ودققت في البطاقات الشخصية لراكبيها، ما تسبب بأزمة مرورية.