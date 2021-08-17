"كورونا" عالميًا تُسجِّل 4 مليون و384 ألف وفاة وأكثر من 208 مليون إصابة

رام الله - دنيا الوطنأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة من خلال منظمة الصحة العالمية، حول انتشار جائحة "كورونا" في العالم، حتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2021، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 384 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 208 ملايين وما يقارب من 714 ألف إصابة، تعافى منهم 187 مليونا ونحو 104 آلاف مريض.وأشارت الإحصاءات، إلى أن جائحة كورونا، تواصل تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 525 ألف و327 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,736 حالة وفاة.وبينت، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا التي تعاني بشدة من سرعة انتشار الفيروس بين مواطنيها، مسجلة (1,245 وفاة)، وروسيا (806 وفيات)، وإيران (655 وفاة)، والهند (438 وفاة)، وفيتنام (367 وفاة).وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أمريكا (103,697 إصابة)، وإيران (41,194 إصابة)، وبريطانيا (28,438 إصابة)، والهند (24,725 إصابة)، وتايلاند (21,157 إصابة).وما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.وأشارت إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (638,798 وفاة)، والبرازيل (569,581 وفاة)، والهند (432,112 وفاة)، والمكسيك (248,652 وفاة)، والبيرو (197,487 وفاة).وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (37,736,986 إصابة)، والهند (32,250,679 إصابة)، والبرازيل (20,378,986 إصابة)، وروسيا (6,621,601 إصابة)، وفرنسا (6,476,864 إصابة).