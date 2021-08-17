شؤون فلسطينية

طالع تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى يوم الجمعة

طالع تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى يوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم الثلاثاء، حاراً إلى شديد الحرارة ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبياً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2021/08/18 يستمر الجو حاراً نسبيا  إلى حار، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2021/08/19 يستمر الجو حاراً نسبيا  إلى حار، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2021/08/20 يكون الجو حاراً في معظم المناطق إلى حار جدا في اريحا والأغوار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح  أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة      .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-20 29-19 29-19 بيت لحم 30-20 29-19 29-19
رام الله والبيرة 29-19 28-18 28-18 طولكرم 32-23 31-22 31-22
نابلس 31-20 30-19 30-19 قلقيلية 32-23 31-22 31-22
جنين 33-23 32-22 32-22 سلفيت 30-20 29-19 29-19
طوباس 34-24 33-23 33-23 روابي 31-20 30-19 30-19
الخليل 29-20 28-18 28-18 غزه 30-24 29-23 29-23
أريحا 39-27 38-26 38-26 خانيونس 30-24 29-23 29-23
الأغوار الشمالية 37-25 36-24 36-24 رفح 31-23 30-22 30-22

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