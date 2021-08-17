سفير فلسطين بالمملكة المتحدة يكشف حقيقة تعيين بعضاً من أقاربه بالسفارة









رام الله - دنيا الوطننفى حسام زملط، سفير دولة فلسطين في المملكة المتحدة، الاخبار التي يتم تداولها حول تعيينات طالت بعضاً من أقاربه في سفارة فلسطين بالمملكة المتحدة.وقال زملط في تصريح له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "تواصل معي عدد من الأصدقاء حول جهات تشيع على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنه جرى أو يجري تعيين بعض أقاربي للعمل في سفارة فلسطين لدى المملكة المتحدة"وأضاف: "أنفي هذه الإشاعات بشكل قاطع، لم يتم ولن تتم أية تعيينات في سفارة فلسطين بلندن تطال أقاربي"، مطالبا الجميع توخي الدقة في تداخل الأخبار.