شؤون فلسطينية

رأفت: جهود القيادة مستمرة لملاحقة الاحتلال في المؤسسات الدولية

رأفت: جهود القيادة مستمرة لملاحقة الاحتلال في المؤسسات الدولية
رام الله - دنيا الوطن
نعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت الشهداء الذين ارتقوا صباح اليوم على يد قوة من المستعربين تابعة لجيش الاحتلال في محافظة جنين، واصفاً ما حدث بالجريمة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل على مسمع ومرأى من العالم أجمع.

وقال في تصريح له، اليوم الإثنين: "إننا نعبر عن استنكارنا الشديد لهذه السياسية التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء وبنات شعبنا، وندعو شعبنا للاستمرار في التصدي لكل المحاولات التي تهدف للنيل من عزيمته وصموده على الأرض عبر جميع اشكال المقاومة الشعبية".

وأوضح رأفت بأن سلطات الاحتلال تستهدف بشكل يومي وممنهج الشعب الفلسطيني سواء بالقتل العمد بدم بارد والإعدامات الميدانية أو باقتحام المدن والبلدات الفلسطينية وهدم المؤسسات والمنازل ومصادرة الأراضي وبناء مستعمرات جديدة وتوسيع القائم منها في الضفة الغربية وتشديد الحصار على أبناء شعبنا في قطاع غزة. 

وأكد أن القيادة الفلسطينية تواصل جهودها في المحافل الدولية من أجل ملاحقة الاحتلال على المستوى الدولي حيث تتابع العمل مع المؤسسات الدولية من أجل فرض عقوبات على إسرائيل وإلزامها وقف كل أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني سواء على الأفراد أو المؤسسات أو على الأرض، وكذلك مع  محكمة الجنايات الدولية من أجل الإسراع في فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية وانتهاك دولة الاحتلال للقوانين والقرارات الاممية واستهدافها كل ما هو فلسطيني ومحاسبة المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين الذين اقترفوا وما زالوا جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني. 

وشدد رأفت أن السيد الرئيس خلال كلمته التي سيلقيها الشهر المقبل في الأمم المتحدة سيؤكد على أهمية ردع إسرائيل من خلال اتخاذ خطوات وإجراءات حقيقة وجادة تلزمها بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، كما وسيدعو المجتمع الدولي إلى العمل من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. 

وفي نهاية تصريحه تقدم رأفت باسمه شخصياً وباسم المكتب السياسي واللجنة المركزية وباسم جميع الرفيقات والرفاق في مختلف المواقع والمنظمات والقطاعات والأقاليم في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إلى ذوي الشهداء وعائلاتهم بأحر التعازي وجميل الصبر وحسن العزاء ولشعبنا الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

نابلس: مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في عصيرة القبلية

نابلس: مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في عصيرة القبلية

العربية الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال في جنين

العربية الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال في جنين

الاحتلال يهدم غرفة زراعية في سلفيت ويقتلع أشجار زيتون في الأغوار

الاحتلال يهدم غرفة زراعية في سلفيت ويقتلع أشجار زيتون في الأغوار

ماذا علق الناطق باسم سرايا القدس على استشهاد أربعة شبان برصاص الاحتلال بجنين؟

ماذا علق الناطق باسم سرايا القدس على استشهاد أربعة شبان برصاص الاحتلال بجنين؟

القواسمي: جريمة جنين مجزرة بحق الإنسانية جمعاء

القواسمي: جريمة جنين مجزرة بحق الإنسانية جمعاء

التميمي يحمل المجتمع الدولي الصامت المسؤولية عن مجزرة جنين

التميمي يحمل المجتمع الدولي الصامت المسؤولية عن مجزرة جنين

المبادرة: مجزرة جنين أكدت ضرورة التحرر من الاتفاقيات الجائرة وإلغاء التنسيق الأمني

المبادرة: مجزرة جنين أكدت ضرورة التحرر من الاتفاقيات الجائرة وإلغاء التنسيق الأمني

دانت جريمة قتل أربعة شبان بجنين.. التعاون الإسلامي: انتهاك صارخ للقانون الدولي

دانت جريمة قتل أربعة شبان بجنين.. التعاون الإسلامي: انتهاك صارخ للقانون الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في عصيرة القبلية

نابلس: مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في عصيرة القبلية

رأفت: جهود القيادة مستمرة لملاحقة الاحتلال في المؤسسات الدولية

رأفت: جهود القيادة مستمرة لملاحقة الاحتلال في المؤسسات الدولية

العربية الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال في جنين

العربية الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال في جنين

الاحتلال يهدم غرفة زراعية في سلفيت ويقتلع أشجار زيتون في الأغوار

الاحتلال يهدم غرفة زراعية في سلفيت ويقتلع أشجار زيتون في الأغوار

القواسمي: جريمة جنين مجزرة بحق الإنسانية جمعاء

القواسمي: جريمة جنين مجزرة بحق الإنسانية جمعاء

التميمي يحمل المجتمع الدولي الصامت المسؤولية عن مجزرة جنين

التميمي يحمل المجتمع الدولي الصامت المسؤولية عن مجزرة جنين

المبادرة: مجزرة جنين أكدت ضرورة التحرر من الاتفاقيات الجائرة وإلغاء التنسيق الأمني

المبادرة: مجزرة جنين أكدت ضرورة التحرر من الاتفاقيات الجائرة وإلغاء التنسيق الأمني

كتائب شهداء الأقصى تنعى شهداء الفجر في مدينة جنين

كتائب شهداء الأقصى تنعى شهداء الفجر في مدينة جنين

منوعات

شاهد: إبنة إلهام الفضالة تهاجم الجهات المسؤولة بسبب طفلتها

شاهد: إبنة إلهام الفضالة تهاجم الجهات المسؤولة بسبب طفلتها

شاهد كيف احتفل نجل نيللي كريم الأكبر بزفافها

شاهد كيف احتفل نجل نيللي كريم الأكبر بزفافها

شاهد: مصطفى فهمي يثير ضجة بسبب ما فعله بعيد ميلاه

شاهد: مصطفى فهمي يثير ضجة بسبب ما فعله بعيد ميلاه

شاهد: خبيرة تجميل تثير الجدل وتتحول لدلال عبد العزيز وسمير غانم

شاهد: خبيرة تجميل تثير الجدل وتتحول لدلال عبد العزيز وسمير غانم

شاهد: إياد نصار يعلن اختراق حسابه على (تويتر) ويهدد

شاهد: إياد نصار يعلن اختراق حسابه على (تويتر) ويهدد

لهذا السبب.. بلاغ جاد للنائب العام لمنع حفل محمد رمضان

لهذا السبب.. بلاغ جاد للنائب العام لمنع حفل محمد رمضان

شاهد: بشرى تهدد زوج نيللي كريم.. ما القصة؟

شاهد: بشرى تهدد زوج نيللي كريم.. ما القصة؟

بسبب إبنته.. أحمد زاهر يشن هجوم على إحدى متابعاته

بسبب إبنته.. أحمد زاهر يشن هجوم على إحدى متابعاته

شاهد: محمد حماقي يثير الجدل بمغازلته لإليسا

شاهد: محمد حماقي يثير الجدل بمغازلته لإليسا

شاهد: أصالة نصري توجه رسالة خاصة للرئيس المصري

شاهد: أصالة نصري توجه رسالة خاصة للرئيس المصري

عربي

أبو الغيط: نشكر اليابان على دعمها المستمر لوكالة (أونروا) وللمساعدات الإنسانية للفلسطينيين

أبو الغيط: نشكر اليابان على دعمها المستمر لوكالة (أونروا) وللمساعدات الإنسانية للفلسطينيين

وزير الدفاع العراقي يهدد بقتل شقيقه

وزير الدفاع العراقي يهدد بقتل شقيقه

وفد أميركي يطلب لقاء الغنوشي

وفد أميركي يطلب لقاء الغنوشي

قطر: ندعو لوقف شامل لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة بأفغانستان

قطر: ندعو لوقف شامل لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة بأفغانستان