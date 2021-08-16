ماذا علق الناطق باسم سرايا القدس على استشهاد أربعة شبان برصاص الاحتلال بجنين؟

رام الله - دنيا الوطننعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، على لسان الناطق باسمها، أبو حمزة، الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، أحد عناصرها وهو نور الدين عبد الاله جرار، بالإضافة صالح أحمد عمار ورائد زياد أبو سيف وأمجد إياد حسينية، والذين استشهدوا برصاص الاحتلال خلال اشتباك مسلح، فجر اليوم الاثنين، بمدينة جنين.وقال أبو حمزة، في تغريدة له: "إن الفعل المقاوم الذي يترجمه المجاهدون في الضفة الباسلة وفي مخيم جنين تحديداً عبر رصاصهم المبارك ، لهو دليل وتأكيد على أن فكرة المقاومة متجذرة ومتوارثة لا يمكن إحباطها أو تجاوزها".وأضاف: "نؤكد على استمرار المقاومة في كل شبر من فلسطين المحتلة طالما بقي الاحتلال حتى حرية الأرض والإنسان".