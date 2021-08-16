القواسمي: جريمة جنين مجزرة بحق الإنسانية جمعاء

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة فتح أن جريمة جنين والتي راح ضحيتها أربعة شهداء، هي مجزرة حقيقية بحق الإنسانية جمعاء، وبقرار مسبق بإستمرار الإعدامات الميدانية والقتل والإرهاب الإسرائيلي.وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي بإسم حركة فتح أسامه القواسمي أن هذه الحريمة النكراء هي انعكاس مباشر لعقلية الإجرام في تل أبيب، والتي ترى في سفك الدم الفلسطيني واجبا وعملا مقدسا، مؤكدا أن هذا الدم الغالٍ والعزيز لن يكون إلا وقودا لإستمرار المقاومة والثبات على الموقف الرافض لكل الإملاءات والإشتراطات.وتساءل القواسمي : أين المجتمع الدولي ومؤسساته التي تتغنى بحقوق الإنسان؟ أين دول العالم مما يجري من مذابح ومجازر بحق البشر والحجر في فلسطين؟ ولماذا إزدواجية المعايير في تصدير المواقف.