التميمي يحمل المجتمع الدولي الصامت المسؤولية عن مجزرة جنين

رام الله - دنيا الوطندان احمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في جنين فجر اليوم.وقال التميمي في بيان له اليوم الاثنين "ان هذه المجزرة التي ارتكبها الاحتلال وأدت الى استشهاد أربعة شبان فلسطينيين وجرح اخرين لتؤكد ان الاحتلال يسعى دائما لاقتناص أي فرصة لارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، وما استخدامه لإطلاق النار بشكل عشوائي واستهداف الأجزاء العلوية لهو دليل على انه يمارس القتل من اجل القتل والايغال بدماء الفلسطينيين".وأضاف التميمي "ان المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم بسبب صمته وغض الطرف عن جرائم الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية".ودعا التميمي " مجلس الامن والمؤسسات الدولية الى اخذ مسؤوليتها تجاه تطبيق القانون والاتفاقيات الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة".واكد التميمي "ان تواصل جرائم الاحتلال وصمت المجتمع الدولي يؤدي الى انفجار في الأوضاع لان الشعب الفلسطيني لن يعدم الوسيلة للدفاع عن نفسه ولن يبقى الدم الفلسطيني يسيل وحده، فكل مجرم سيدفع ثمن اجرامه".