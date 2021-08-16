المبادرة: مجزرة جنين أكدت ضرورة التحرر من الاتفاقيات الجائرة وإلغاء التنسيق الأمني





وأكدت المبادرة الوطنية أن الاحتلال يرسل رسالة واحدة كل يوم و مضمونها أنه لا يفهم إلا لغة القوة، ولا حل سوى توحيد كل الطاقات الوطنية حول برنامج كفاحي يستعيد ثقة الشعب الفلسطيني، و يتصدى للاحتلال وجرائمه و استعمار الاستيطاني.



رام الله - دنيا الوطنوصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال على اغتيال أربعة شهداء صباح اليوم في جنين بالمجزرة الوحشية المخططة، وأكدت أنه لم يعد يمر يوم في فلسطين دون ارتكاب الاحتلال جرائم القمع والقتل والاعتقالات التعسفية في كافة المناطق وخاصة في قلب ما يسمى منطقة (أ) التي يفترض أنها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.وقالت المبادرة في بيان لها اليوم: " بعد كل هذه الجرائم لم يعد هناك تفسير أو مبرر للاستمرار في الاتفاقيات التي يدوسها الاحتلال كل يوم ، و لم يعد هناك مبرر لاستمرار التنسيق الأمني الذي يستغله الاحتلال للبطش بالشعب الفلسطيني".