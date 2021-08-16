دانت جريمة قتل أربعة شبان بجنين.. التعاون الإسلامي: انتهاك صارخ للقانون الدولي

دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الجريمة النكراء التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والمتمثلة بقتل أربعة شبان في مدينة جنين، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية.





وحملت المنظمة في بيان لها، اليوم الإثنين، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحمل إسرائيل على وقف انتهاكاتها واعتداءاتها المتواصلة ضد شعبنا، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

رام الله - دنيا الوطن