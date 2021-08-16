شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تستولي على أنظمة الطاقة الشمسية بالأغوار الوسطى والشمالية

سلطات الاحتلال تستولي على أنظمة الطاقة الشمسية بالأغوار الوسطى والشمالية
رام الله - دنيا الوطن
استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على عدد من المعدات والخلايا الكهرو-ضوئية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الأغوار الوسطى والشمالية، ضمن سياسة التطهير العرقي المتبعة ضد الفلسطينيين بتلك المناطق في سبيل تهويد المنطقة، وإحكام السيطرة عليها وتدمير كل ما له علاقة بمقومات الحياة لترحيل السكان الأصليين.

وبين رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ظافر ملحم، أن الاحتلال فكك ودمر مكونات 6 أنظمة للطاقة الشمسية بقدرة 1.2 كيلو واط لكل نظام في منطقة بزيق، و3 أنظمة في منطقة يرزه بقدرات 1.2 كيلو واط، و2 كيلو واط، و3.2 كيلو واط، وألحق أضرارا أخرى في المنشآت التي يقطنها المواطنون، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى أن التوجه الفلسطيني في الاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المتجددة، يأتي منسجما ومتماشيا مع خطة تنمية وحماية الأغوار والمناطق المهددة بالاستيلاء عليها، والتي تبنتها الحكومة لدعم أهالينا الصامدين في تلك المناطق، من خلال  توفير المساعدات الخدماتية للسكان، كتأمين حصولهم على الاحتياجات الأساسية من خدمات الكهرباء.

وشدد ملحم على أهمية تنويع مصادر الطاقة والتقليل من الاعتماد على مصدر واحد. والاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية يعتبر خطوة نحو تعزيز انفكاكنا في قطاع الطاقة عن سلطات الاحتلال، ومصدرا آخر ضمن خطتنا الاستراتيجية في تنويع مواردنا الكهربائية.

يذكر أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بدأت بتركيب أنظمة طاقة شمسية في منطقة الاغوار الوسطى والشمالية ضمن مشروع متكامل اعتمدته الحكومة يهدف إلى تركيب أكثر من 400 نظام طاقة شمسية في هذه المناطق ومناطق أخرى.

أخبار ذات صلة

كتائب شهداء الأقصى تنعى شهداء الفجر في مدينة جنين

كتائب شهداء الأقصى تنعى شهداء الفجر في مدينة جنين

العمل بغزة: صرف مساعدات للعمال المتضررين من العدوان الأخير

العمل بغزة: صرف مساعدات للعمال المتضررين من العدوان الأخير

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف تنسيقات مصرية للسفر غداً الثلاثاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف تنسيقات مصرية للسفر غداً الثلاثاء

هل سترد الفصائل الفلسطينية حال قصف الاحتلال قطاع غزة؟

هل سترد الفصائل الفلسطينية حال قصف الاحتلال قطاع غزة؟

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في تونس وكوبا

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في تونس وكوبا

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة في الفعاليات الرافضة للاحتلال والاستيطان والمساندة للأسرى

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة في الفعاليات الرافضة للاحتلال والاستيطان والمساندة للأسرى

تجدد الحرائق بغابات القدس والنيران تشتعل بـ 20 ألف دونم

تجدد الحرائق بغابات القدس والنيران تشتعل بـ 20 ألف دونم

الاحتلال يصادر شاحنة شوكولاتة على معبر (كرم أبو سالم)

الاحتلال يصادر شاحنة شوكولاتة على معبر (كرم أبو سالم)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كتائب شهداء الأقصى تنعى شهداء الفجر في مدينة جنين

كتائب شهداء الأقصى تنعى شهداء الفجر في مدينة جنين

سلطات الاحتلال تستولي على أنظمة الطاقة الشمسية بالأغوار الوسطى والشمالية

سلطات الاحتلال تستولي على أنظمة الطاقة الشمسية بالأغوار الوسطى والشمالية

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في تونس وكوبا

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في تونس وكوبا

شاهد: الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح مستشفى القدس التخصصي في غزة

شاهد: الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح مستشفى القدس التخصصي في غزة

اشتية يدعو جميع موظفي الدولة وكل شعبنا للذهاب لمراكز التطعيم وتلقي اللقاحات

اشتية يدعو جميع موظفي الدولة وكل شعبنا للذهاب لمراكز التطعيم وتلقي اللقاحات

&#34;الخارجية&#34;: إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته

"الخارجية": إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته

بسبب الوضع الأمني.. الفصائل بغزة تلغي اجتماعاً من المقرر عقده اليوم

بسبب الوضع الأمني.. الفصائل بغزة تلغي اجتماعاً من المقرر عقده اليوم

حماس تعلق على انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان وسيطرة حركة طالبان

حماس تعلق على انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان وسيطرة حركة طالبان

منوعات

شاهد: إبنة إلهام الفضالة تهاجم الجهات المسؤولة بسبب طفلتها

شاهد: إبنة إلهام الفضالة تهاجم الجهات المسؤولة بسبب طفلتها

شاهد كيف احتفل نجل نيللي كريم الأكبر بزفافها

شاهد كيف احتفل نجل نيللي كريم الأكبر بزفافها

شاهد: مصطفى فهمي يثير ضجة بسبب ما فعله بعيد ميلاه

شاهد: مصطفى فهمي يثير ضجة بسبب ما فعله بعيد ميلاه

شاهد: خبيرة تجميل تثير الجدل وتتحول لدلال عبد العزيز وسمير غانم

شاهد: خبيرة تجميل تثير الجدل وتتحول لدلال عبد العزيز وسمير غانم

شاهد: إياد نصار يعلن اختراق حسابه على (تويتر) ويهدد

شاهد: إياد نصار يعلن اختراق حسابه على (تويتر) ويهدد

لهذا السبب.. بلاغ جاد للنائب العام لمنع حفل محمد رمضان

لهذا السبب.. بلاغ جاد للنائب العام لمنع حفل محمد رمضان

شاهد: بشرى تهدد زوج نيللي كريم.. ما القصة؟

شاهد: بشرى تهدد زوج نيللي كريم.. ما القصة؟

بسبب إبنته.. أحمد زاهر يشن هجوم على إحدى متابعاته

بسبب إبنته.. أحمد زاهر يشن هجوم على إحدى متابعاته

شاهد: محمد حماقي يثير الجدل بمغازلته لإليسا

شاهد: محمد حماقي يثير الجدل بمغازلته لإليسا

شاهد: أصالة نصري توجه رسالة خاصة للرئيس المصري

شاهد: أصالة نصري توجه رسالة خاصة للرئيس المصري

عربي

أبو الغيط: نشكر اليابان على دعمها المستمر لوكالة (أونروا) وللمساعدات الإنسانية للفلسطينيين

أبو الغيط: نشكر اليابان على دعمها المستمر لوكالة (أونروا) وللمساعدات الإنسانية للفلسطينيين

وزير الدفاع العراقي يهدد بقتل شقيقه

وزير الدفاع العراقي يهدد بقتل شقيقه

وفد أميركي يطلب لقاء الغنوشي

وفد أميركي يطلب لقاء الغنوشي

قطر: ندعو لوقف شامل لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة بأفغانستان

قطر: ندعو لوقف شامل لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة بأفغانستان