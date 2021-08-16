شؤون فلسطينية

العمل بغزة: صرف مساعدات للعمال المتضررين من العدوان الأخير

العمل بغزة: صرف مساعدات للعمال المتضررين من العدوان الأخير
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، بدء صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية لأكثر من 1000 عامل من المتضررين من العدوان والذين فقدوا مصدر رزقهم، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكرت الوزارة، أن الصرف سيكون بدءاً من يوم غد الثلاثاء الموافق 17/08/2021 ولمدة 3 أيام، حيث سيتم الصرف للمستفيدين من المنحة من خلال البنوك وستصل رسائل SMS للعمال المستفيدين عبر هواتفهم المحمولة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وأكدت الوزارة متابعتها لأوضاع العمال المتضررين الذين فقدوا مصدر رزقهم منذ اللحظة الأولى للعدوان الأخير من خلال التواصل مع أصحاب المنشآت المدمرة، وبالتنسيق الكامل مع المؤسسات الحكومية المختلفة، وقامت بعمل جولات ميدانية للتحقق من البيانات والتأكد من صحتها، حيث تضرر من العدوان آلاف العمال من أبناء شعبنا.

وأشارت إلى أن الصرف يأتي انطلاقا من حرص وزارة العمل على تعزيز صمود العمال المتضررين من العدوان "الإسرائيلي" مايو2021، حيث دمر الاحتلال منشآتهم وأماكن عملهم.

وجددت وزارة العمل تأكيدها على أنها مستمرة في خدمة العمال، وتسخير جهودها للتخفيف من آثار العدوان على القطاع الاقتصادي، وتعزيز صمودهم.

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