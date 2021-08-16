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شؤون فلسطينية

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في تونس وكوبا

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في تونس وكوبا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن توفر عدد من المنح الدراسية في تونس وكوبا، للحصول على درجة البكالوريوس والدراسات العليا في تخصصات محددة، للعام الدراسي 2021-2022.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها التعليمات، والشروط، والوثائق المطلوبة، وآلية تقديم الطلبات، والمواعيد النهائية للتقديم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأوضحت أن تقديم الطلبات، يجب أن يكون مرفقا معها الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول؛ ويتم في مقر الوزارة برام الله أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوى.

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