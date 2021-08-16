بعد فراره.. أي يتواجد الرئيس الأفغاني؟





وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" (المحظورة في روسيا الاتحادية) على المدن الكبيرة في البلاد، وقال اثنان من كبار قادة "طالبان" الموجودين في كابول، إن مسلحي الحركة سيطروا على القصر الرئاسي في أفغانستان بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.



رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر إعلامية مقربة للسلطات الأفغانية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأفغاني المستقيل، أشرف غني، موجود في سلطنة عمان، بعدما فر هاربا من أفغانستان يوم أمس.وقال مصدر: "إنه على حد معلوماتي، الرئيس موجود الآن في عُمان"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).وتعليقا على نفي السلطات العُمانية هذه المعلومات، قال المصدر: "بالطبع، بالطبع سوف يدحضون"، لكن لا تزال المعلومات حول صحة وجوده في سلطنة عمان غير دقيقة".هذا وكشفت السفارة الروسية في وقت سابق، أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، هرب من كابول مع سيارات مليئة بالأموال، بقي بعضها في المطار لعدم تمكنه من نقل الأموال كلها.كما قال أشرف غني، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": إنه "صادفت اليوم خيارًا صعبا، إما مواجهة مسلحي "طالبان" الذين يريدون دخول القصر أو مغادرة البلاد حيث كرست حياتي لحمايته ورعايته على مدار العشرين عامًا الماضية".