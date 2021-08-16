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  • تجدد الحرائق بغابات القدس والنيران تشتعل بـ 20 ألف دونم

شؤون فلسطينية

تجدد الحرائق بغابات القدس والنيران تشتعل بـ 20 ألف دونم

تجدد الحرائق بغابات القدس والنيران تشتعل بـ 20 ألف دونم
رام الله - دنيا الوطن
تجددت النيران المشتعلة في غابات القدس، بعد ظهر اليوم الاثنين، ولليوم الثاني على التوالي، بعد اندلاعها في حوالي 20 ألف دونم من غابات القدس.

وبحسب موقع (عرب 48)، فقد انتشرت طواقم الإطفاء والانقاذ الإسرائيلية، في العديد من المناطق التي شهدت اندلاع النيران فيها، في محاولة منها السيطرة عليها، ولكنها فشلت في ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي التفاصيل، فإن طواقم الاطفاء تحاول السيطرة على الحرائق في 5 مواقع تجددت بها ألسنة النيران، إذ تتواجد 49 سيارة إطفاء في الغابات ومناطق الحرائق وتقوم بإخماد النيران بغية السيطرة عليها.

وبحسب سلطة الإطفاء والإنقاذ، فقد اندلع حريق في جبال القدس، واستمرت عمليات إخماد النيران في جبال القدس خلال ساعات الليل حتى الصباح، بمشاركة أكثر من 70 طاقما من رجال الإطفاء والإنقاذ الذين عملوا ساعات طويلة لإخماد الحريق الذي أتى على قرابة 20 ألف دونم من الاحراش الطبيعية إلى جانب إخلاء مئات من السكان في بلدات قريبة وتضرر منازل وممتلكات.

ومنذ ساعات صباح اليوم الإثنين، تعمل طواقم الإطفاء في 5 محاور لإخماد الحريق، علما ان النيران التي أخمدت تتجدد بين الحين والأخر بسبب عوامل الطقس ودرجات الحرارة العالية والرياح التي تهب بين الحين والآخر.

وتحسبا لأي طارئ، تم إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص عن منازلهم في خمس بلدات، وذلك بعد اشتعلت النيران ببعض المباني دون تسجيل خسائر بشرية.

ومع تجدد اشتعال النيران منعت طواقم الإنقاذ من حوالي 2000 شخص العودة إلى منازلهم تحسبا من إمكانية اشتعال النيران بالقرب من منازلهم.

وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في مقر غرفة العمليات الخاصة جلسة لتقييم الأوضاع، وأوعز بأن يتم إبلاغه إذا اقتضيت الضرورة ذلك طلب المساعدة من دول أخرى.

وأعرب بينت عن آمله في أن تتم السيطرة على الحريق حتى ساعات العصر، داعيا جميع سكان المنطقة إلى التقيد بأوامر قوات الطوارئ في المكان.

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