الدعليس: إذا التزم الطلبة بإجراءات السلامة سيتواصل التعليم وجاهيًا

رام الله - دنيا الوطنأكد عصام الدعليس، رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، أنه إذا ما التزم الطلاب بإجراءات السلامة ضد فايروس (كورونا) سنواصل التدريس الوجاهي هذا العام.وجاء ذلك خلال جولة تفقدية لعدد من المدراس في قطاع غزة مع افتتاح العام الدراسي الجديد برفقة وكيل وزارة التربية والتعليم د. زياد ثابت والوفد المرافق له.وقال الدعليس: "إن لجنة متابعة العمل الحكومي ستقوم بتقديم وتذليل كل العقبات لوزارة التربية والتعليم من أجل إنجاح التعليم بالشكل الوجاهي وسنبذل كل ما بوسعنا من جهود لأجل أن نستمر في التعليم الوجاهي بعيداً عن هذا الوباء حتى لا نصل "لا قدر الله" إلى التعليم الالكتروني مرة أخرى، مع التزامنا بإجراءات الوقاية والسلامة من جائحة كورونا"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وثمن دور وزارة الصحة في مواجهة هذه الجائحة من خلال البروتوكول الصحي الذي أقرته مع وزارة التربية والتعليم من أجل استمرار العملية التعليمية بشكل وجاهي.وتمنى الدعليس أن يستمر التعليم في الضفة والقطاع وكل ربوع فلسطين بعيداً عن الوباء من خلال التعليم الوجاهي.وأضاف، أملنا كبير في التزام طلابنا ومدارسنا ومدرسينا بإجراءات السلامة التي تضمن وتعزز وتساعد الحكومة في اتخاذ القرار الأصوب في استمرار التعليم الوجاهي.وترحم الدعليس على أرواح الشهداء الذين ارتقوا فجر هذا اليوم في مخيم جنين والذين اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما وترحم على الطلبة الذين استشهدوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة الذي حرمهم الاحتلال من مواصلة مسيرتهم التعليمية.وقدم الدعليس خلال الجولة شكره لوزارة التربية والتعليم بكافة طواقمها إدارتها ومدرسيها على هذا الجو البيئي التعليمي الذي وجده في المدراس، لافتاً إلى أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة وجبارة من أجل البدء بالعام الدراسي من خلال تهيئة المدارس بالشكل الرائع والمطلوب.