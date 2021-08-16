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شاهد: الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح مستشفى القدس التخصصي في غزة

شاهد: الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح مستشفى القدس التخصصي في غزة
خاص دنيا الوطن
افتتحت جمعية الهلال الفلسطيني، اليوم الاثنين مستشفى القدس التخصصي في مدينة غزة، بحضور عدد من الشركات والشخصيات الاعتبارية، ومن بينها، يونس الخطيب رئيس الجمعية، وإبراهيم أبو النجا محافظ غزة، نيابة عن الرئيس محمود عباس.

وأجرى رئيس جمعية الهلال الأحمر، والوفد المرافق له جولة ميدانية داخل المستشفى، للتعرف على الأقسام والهيئات الجديدة داخل المبنى، الذي صمم ليحاكي المستشفيات العالمية.

ووجه يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رسالة شكر إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يسعى لتوطين الخدمات الصحية في محافظات غزة عبر توفير مستشفى تخصصي لتلبية احتياجات المرضى، وإلى ملك المغرب محمد السادس الذي قدم الدعم لهذا المستشفى، وإلى جميع المشاركين في افتتاح المستشفى.

ونوه الخطيب إلى ان أحد الأسباب التي عملت على تأخر افتتاح المستشفى هو فايروس "كورونا" الذي عمل على منع دخول المشرفين الألمان إلى قطاع غزة كي يتمموا عملهم بالإشراف على غرف العمليات، بالإضافة إلى تأخر دخول الأجهزة المخصصة لهذه الغرف.

وأشار الخطيب إلى أن أهم ما يميز المستشفى هي التجهيزات الطبية الحديثة التي ستساند القطاع الصحي بقدرات طبية واسعة، كما ويعد هذا المشفى هو الأول من نوعه في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة.

ويشار إلى أن المستشفى سيعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 102 سرير موزعة على النحو التالي 76 سرير للمبيت و26 سرير للرعاية اليومية، كما ويضم المستشفى 8 غرف عمليات وما يتبعها من غرف إقامة، ويشتمل 10 حضانات للأطفال الخدج.

والجدير ذكره أن المستشفى يتوفر فيه مركز متخصص في جراحة القلب والقسطرة لتلبية احتياجات المرضى ويعد هذا القسم من أهم الأقسام وهو مجهز ليحاكي المراكز العالمية.

 

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